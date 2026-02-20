un libro e poi la mostra fotografica

Oggi, nella sala conferenze di Clarisse Arte, si svolge l’apertura della mostra ’Una campagna radicale’, dopo la presentazione di un libro che ha suscitato molto interesse. L’evento nasce dalla voglia di esplorare le sfide di alcune campagne ambientaliste e coinvolge fotografie che mostrano azioni dirette e manifestazioni pubbliche. I visitatori potranno ammirare scatti che ritraggono momenti di protesta e interventi concreti, offrendo uno sguardo diretto sulle iniziative più recenti. L’esposizione resterà aperta fino alla fine della settimana.

Oggi nella sala conferenze di Clarisse Arte, è in programma l’inaugurazione della mostra ’Una campagna radicale. Ritratto della maremma grossetana. Fotografie di Michele Nastasi’. Prima dell’inaugurazione, alle 17, nella sala ’Pegaso’ della Provincia ci sarà la presentazione del libro ’Una campagna radicale. Grosseto e la Maremma laboratori del Novecento’ di Simone Rusci (nella foto) e Marco Voltini. L’ingresso è libero. La mostra e il volume sono parti integrate di un’unica ricerca inserita all’interno di un ampio progetto dal titolo ’Grins (Growing resilient, inclusive and sustainable)’ finanziato dall’ Unione europea e volto a studiare i contesti della provincia italiana sotto il profilo geografico, economico e territoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

