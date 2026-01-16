A Bari la mostra fotografica Silenzi

Da baritoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari, lunedì 19 gennaio alle 18, si inaugura nella sala ex Tesoreria di Palazzo della Città la mostra fotografica

Lunedì 19 gennaio, alle ore 18, nella sala ex Tesoreria di Palazzo della Città, si inaugura la mostra fotografica “Silenzi”.L’esposizione raccoglie gli scatti di tre autori, Anna Maria Renna, Francesco Rega e Pino Di Cillo, che hanno sviluppato attraverso la fotografia il tema del “silenzio”. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Leggi anche: «Chi sono?», la mostra fotografica alla Dolceteca

Leggi anche: A Milano a Palazzo Reale la mostra fotografica ‘Man Ray’

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Silenzi. Il 19 gennaio la mostra di Anna Maria Renna, Francesco Rega e Pino Di Cillo nell'ex Tesoreria comunale di BARI.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.