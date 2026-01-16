Branduardi sulle orme di San Francesco

Nel tardo anni ’90, i francescani si rivolsero ad Angelo Branduardi con una richiesta insolita: musicare gli scritti di San Francesco. Questa collaborazione ha dato vita a un progetto che unisce musica e spiritualità, riflettendo sulle radici francescane e sulla figura del santo. Un’occasione per riscoprire i valori di semplicità e autenticità attraverso un percorso musicale ispirato alla spiritualità francescana.

"Perché me?" si schermì così Angelo Branduardi allorquando sul finire degli anni '90 alla sua porta si presentarono dei francescani per chiedergli di musicare gli scritti di San Francesco.

