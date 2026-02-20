Per Spiritus Mundi il concerto e spettacolo La Spada e l’incanto Sulle orme di Francesco d’Assisi

Spiritus Mundi ha organizzato un concerto e spettacolo intitolato “La Spada e l’incanto. Sulle orme di Francesco d’Assisi” nella cappella “San Filippo Neri” del Museo Diocesano di Nardò. L’evento, previsto per questo fine settimana, combina musica e narrazione per rivivere le avventure del santo umbro. I partecipanti potranno ascoltare canti tradizionali e seguire le storie legate alla vita di Francesco. La serata si inserisce nella programmazione culturale della rassegna locale.

Appuntamento domenica 22 febbraio, alle 19,30, nella cappella "San Filippo Neri" del Museo Diocesano di Nardò di Piazza Pio XI NARDO' - Spiritus Mundi, la rassegna di musica, teatro e conferenze, nella cappella "San Filippo Neri" del Museo Diocesano di Nardò, propone in questo fine settimana "La Spada e l'incanto. Sulle orme di Francesco d'Assisi", un concerto-spettacolo con Fabrizio Saccomanno e Massimo Donno, scritto da Fabrizio Pugliese e Fabrizio Saccomanno, musica e canzoni scritte da Massimo Donno e con la produzione di Ura Teatro e Art&Lab Lu Mbroia.

