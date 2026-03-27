Domenica 29 marzo, presso la Sala I Praticelli di Castelfiorentino, si terrà per la prima volta lo spettacolo intitolato

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Domenica 29 marzo arriva a per la prima volta a Castelfiorentino, presso la Sala I Praticelli (spettacolo ore 17.30; informazioni 347.0002029; teatrodeiburattini.it) il Teatro Umbro dei Burattini con il nuovo spettacolo “Il Piccolo Principe. Viaggio tra i pianeti”. Una storia eterna ma nella rivisitazione della favola proposta dal Teatro Umbro dei Burattini l’aviatore ideato da Antoine de Saint-Exupéry insegna ai più piccoli il valore dell’amicizia e del rispetto per l’altro, i principi dell’inclusione e la capacità di ritrovare il bambino che e` nascosto in ognuno di noi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - A Castelfiorentino "Il Piccolo Principe" è un burattino

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