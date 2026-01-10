Burattino di legno anima di vento | spettacolo nel ricordo del piccolo Haron
La rappresentazione teatrale " Burattino di legno, anima di vento " approda al cinema teatro Italia di Macerata sabato 31 gennaio, alle 17. Un grande spettacolo di beneficenza nel ricordo di Haron Leoperdi, "luce che continua a brillare", scomparso il 26 novembre 2024 all’età di 7 anni per una malattia che non ha mai avuto un nome. Il testo è stato scritto da Tiziana Maniscalco, mentre le coreografie sono di Marinella Riggio entrambe di Sciacca (Agrigento): l’evento nasce da una collaborazione sportiva tra l’asd Il Discobolo di Sciacca e la ssd Ginnastica Macerata. Arianna Ciucci, direttore tecnico di quest’ultima società sportiva, responsabile della squadra nazionale junior di ginnastica aerobica e mamma del piccolo Haron, nel settembre 2024 aveva presentato un esercizio al campionato del mondo svoltosi a Pesaro, con le musiche della favola " Pinocchio ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
