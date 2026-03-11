Nasce a Venezia il polo per la ricerca e la formazione sul mare

A Venezia viene inaugurato un nuovo polo dedicato alla ricerca e alla formazione sul mare. L'obiettivo è sviluppare un centro di eccellenza che offra un'offerta formativa altamente specializzata, rivolta a studenti provenienti dall’Italia e dall’Europa. Il progetto mira anche a valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e scientifico della città, creando così un punto di riferimento nel settore.

Creare un centro di eccellenza in grado di costruire un'offerta formativa di elevata specializzazione nel panorama nazionale ed europeo, capace di attrarre studentesse e studenti e valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e scientifico unico di Venezia. È da questi presupposti che nasce.

