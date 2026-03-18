Ricerca contro il cancro | a Mercogliano nasce il polo d’eccellenza dell’immunoncologia

Da lifeandnews.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore della Campania si sta sviluppando un nuovo centro dedicato all’immunoncologia, situato a Mercogliano. Il polo d’eccellenza è stato istituito per offrire servizi specializzati nella ricerca e nel trattamento dei tumori attraverso metodi innovativi. La struttura si propone di diventare un punto di riferimento nel settore, coinvolgendo medici, ricercatori e pazienti in un percorso dedicato alla lotta contro il cancro.

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