VIA Outlets, gruppo olandese specializzato in centri commerciali di qualità, acquisisce Scalo Milano Outlet & More a Locate Triulzi, a breve distanza da Milano. Questa operazione amplia l’offerta di prodotti premium nel territorio, confermando l’impegno di VIA Outlets nel garantire un’esperienza di acquisto di alto livello. La nuova gestione mira a rafforzare la presenza nel mercato italiano, offrendo ai clienti una selezione ancora più ricca di marchi e servizi.

Locate Triulzi (Milano), 22 gennaio 2026 – Gli olandesi di VIA Outlets comprano Scalo Milano Outlet & More, l’outlet metropolitano a soli 15 minuti dal centro di Milano. Il gruppo internazionale ha rilevato il 100% di Locate District S.p.A., società di gestione e proprietaria di Scalo Milano Outlet & More, precedentemente detenuta dal Gruppo Lonati. L’operazione segna l’ingresso di VIA Outlets nel mercato italiano e rafforza la strategia di crescita inorganica del Gruppo, focalizzata sull’acquisizione mirata di outlet in mercati ad alto potenziale e sull’ulteriore valorizzazione del portfolio attraverso la consolidata strategia 3R: remerchandising, remodelling e remarketing. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Scalo Milano diventa olandese. A Locate Triulzi arriva VIA Outlets con una promessa: "L'offerta premium sarà più ricca"

Locate Triulzi, Scalo Milano passa agli olandesi di VIA OutletsLocate Triulzi, Scalo Milano passa agli olandesi di VIA Outlets.

Argomenti discussi: Scalo Milano diventa olandese. A Locate Triulzi arriva VIA Outlets con una promessa: L’offerta premium sarà più ricca; L'olandese Via Outlets acquisisce Scalo Milano Outlet & More; Scalo Milano passa di mano, il gruppo Lonati vende agli olandesi di Via Outlets che entrano nel mercato italiano.

