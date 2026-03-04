Mercato di Pesaro | da 333 a 243 venditori il declino è reale

Il mercato di Pesaro sta attraversando un periodo di diminuzione significativa dei venditori, passando da 333 a 243 in pochi mesi. La tradizione del martedì si manifesta ora con spazi vuoti e bancarelle assenti, evidenziando una contrazione evidente nel numero di operatori e nella vivacità delle bancarelle. La situazione risulta evidente a chi frequenta regolarmente il mercato.

Il mercato di Pesaro vive una fase di contrazione preoccupante, dove la tradizione del martedì si scontra con una realtà di spazi vuoti e bancarelle mancanti. I dati parlano chiaro: in diciassette anni il numero dei venditori è sceso drasticamente da 333 a 243, lasciando dietro di sé un vuoto che i clienti abituali descrivono come una vera desolazione. Non si tratta solo di numeri, ma di un cambiamento nell'atmosfera stessa del luogo, dove la tristezza per gli spazi non occupati si mescola alla necessità di trovare soluzioni concrete. La signora Angela, cliente assidua che frequenta il mercato ogni settimana, conferma questa percezione di abbandono pur mantenendo viva l'abitudine della visita.