4 di Sera Davide Faraone la spara | In che mani siamo Occhio alla Gardini

Durante la puntata di venerdì 27 marzo di 4 di Sera, il deputato di Italia Viva ha affermato che l’attuale governo non ha chiare direttive e che la situazione è difficile. Ha inoltre avvertito di prestare attenzione alla deputata Gardini. Le sue dichiarazioni sono state trasmesse nel corso del programma, senza ulteriori commenti o analisi.

"Siamo nelle mani di un governo che non ha idea di cosa fare". A dirlo è Davide Faraone. Ospite di 4 di Sera nella puntata in onda venerdì 27 marzo, il deputato di Italia Viva la spara così. "Tutto quello che era stato l'armamentario del referendum, no garantismo a gogo, è diventato da un giorno all'altro invece l'armamentario per cacciarli perché vittime di vicende giudiziarie. Quando noi avevamo chiesto di mandarli via per responsabilità politica, loro no". E ancora: "Subito dopo il referendum che avevano spinto sul garantismo invece sì". Per Faraone è "un elemento emblematico della confusione del Governo e in più i provvedimenti che non ci sono. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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