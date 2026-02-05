Questa sera Elisabetta Gardini torna a parlare, criticando duramente toghe e sinistra. Lo fa commentando il caos di Torino, dove tre indagati per aver aggredito un poliziotto con un martello sono già usciti dal carcere. La ex eurodeputata definisce questa scelta un messaggio devastante.

"Dopo tutto quello che è successo, un pandemonio a Torino, i tre indagati per l'aggressione a suon di martellate al poliziotto sono già usciti dal carcere". Paolo Del Debbio apre così l'ultima puntata di 4 di Sera, su Rete 4, in un clima di rabbia e sconcerto. "Naturalmente uno dice, ma siete garantisti o no? Assolutamente - premette il conduttore -, però ci pare che ci fossero i presupposti di pericolosità sociale almeno per limitare la libertà fino a quando le indagini abbiano preso almeno un certo corso. Poi, capite che se un ministro dell'interno parla di strategia eversiva contro lo Stato, e poi dopo uno dice, 'ma allora perché quelli sono usciti, se c'è una strategia?'. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, Elisabetta Gardini attacca toghe e sinistra: "Messaggio devastante"

Approfondimenti su Elisabetta Gardini

Ultime notizie su Elisabetta Gardini

Elisabetta Gardini. . Dopo una giornata di devastazioni e guerriglia urbana, con un poliziotto preso a martellate e un altro bloccato nel suo mezzo incendiato con l’intento evidente di ucciderlo… dopo bombe carta, laser per accecare gli agenti, jammer per distu facebook

#tagada Duro scontro tra Sara Menafra ed Elisabetta Gardini sul tema della sicurezza, in particolare l'automatismo delle indagini per gli agenti. La giornalista minaccia di lasciare lo studio x.com