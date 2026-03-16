A Monteiasi torna Falò e colori storica iniziativa giunta alla 52ª edizione

A Monteiasi torna “Falò e colori”, un evento che si tiene ormai da 52 anni. La manifestazione è organizzata dall’associazione “Gruppo Anonimo 74” e si svolge ogni anno, attirando numerosi partecipanti del territorio. Questa edizione segna un nuovo record di permanenza, confermando la tradizione radicata nella comunità locale. La manifestazione prevede l’accensione del falò e varie attività correlate.

Tarantini Time Quotidiano Torna a Monteiasi “Falò e colori”, la manifestazione promossa dall’associazione “Gruppo Anonimo 74” che quest’anno raggiunge il traguardo della cinquantaduesima edizione. L’iniziativa affonda le sue radici nel 1974, anno di fondazione dell’associazione, quando nacque l’idea di unire la tradizione locale del falò di San Giuseppe con l’espressione artistica attraverso disegni e pitture estemporanee realizzate dagli studenti delle scuole, dalla materna fino alle superiori. Nel corso degli anni l’evento si è ampliato coinvolgendo anche altre fasce d’età della popolazione. Tra i partecipanti, ogni anno, figura anche un cittadino di Monteiasi che ha superato gli ottant’anni, a testimonianza dello spirito inclusivo dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - A Monteiasi torna “Falò e colori”, storica iniziativa giunta alla 52ª edizione Articoli correlati 'Mi fa stare bene la musica', l'iniziativa di inclusione è giunta alla sua quarta edizioneIl progetto ideato dall'associazione 'Lo Specchio' ha l'obiettivo di valorizzazione il talento musicale di persone con disabilità La musica è da... Leggi anche: Nauticsud, mercoledì 4 febbraio alla Mostra d’Oltremare la presentazione della 52? edizione