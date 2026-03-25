Trekking col treno tra i tesori dell’Appennino

Torna Trekking col treno, l’iniziativa che unisce la mobilità sostenibile alla scoperta dell’ Appennino. La trentacinquesima edizione propone un ricco calendario di quaranta escursioni a piedi (a destra le cascate del Dardagna), raggiungibili in treno o in bus, con partenza sabato 28 marzo e chiusura domenica 29 novembre. Il progetto è coordinato da Territorio turistico Bologna-Modena e dal Cai sezione di Bologna. I partner che supportano l’iniziativa sono Trenitalia Tper, Tper, Bologna Welcome e Apt Servizi. A sottolineare il valore della rassegna interviene Barbara Franchi, sindaca di Lizzano in Belvedere: "Presentiamo un progetto storico che da marzo a novembre permetterà di visitare mete prestigiose del nostro Appennino, unendo sentieri locali e grandi cammini interregionali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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