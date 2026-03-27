120° anniversario della morte di Angelo Galletti | cerimonia di commemorazione a Padova

A Padova si è tenuta una cerimonia per ricordare il 120° anniversario della morte di Angelo Galletti, giovane appuntato della Regia Arma dei Carabinieri. Galletti perse la vita il 31 marzo 1906 durante un’azione di servizio. La commemorazione ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini, che hanno reso omaggio alla memoria del militare. La cerimonia si è svolta presso il luogo dove Galletti perse la vita.

Custodire la memoria significa conquistare una piccola parte di immortalità. Questo il senso della commemorazione a 120 anni dalla morte di un giovane appuntato della Regia Arma dei Carabinieri, Angelo Galletti, che il 31 marzo del 1906 non esitò a sacrificare la propria vita in difesa di quei valori che ancora oggi rendono viva e splendente la fiamma dell’Arma. Quale il senso oggi nel ripercorrere una vicenda tanto lontana nel tempo? «I valori e lo spirito che ci anima sono gli stessi, oggi come allora – commenta il Generale Stefano LUPI Ispettore Regionale Veneto A. N. C. –. Ricordare il sacrificio in servizio dell’Appuntato Galletti... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - 120° anniversario della morte di Angelo Galletti: cerimonia di commemorazione a Padova Articoli correlati Milano non dimentica Navalny: commemorazione nel secondo anniversario della morteAleksei Navalny, dissidente russo ucciso nel 2024, sarà ricordato a Milano nel secondo anniversario della morte, lunedì 16 febbraio 2026, ai giardini... Anniversario della morte di Giovanni Verga, cerimonia commemorativa davanti al mausoleo dello scrittoreUna partecipata cerimonia commemorativa, nell’anniversario della morte di Giovanni Verga, ha onorato il massimo esponente del Verismo davanti al...