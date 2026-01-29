Anniversario della morte di Giovanni Verga cerimonia commemorativa davanti al mausoleo dello scrittore

La cerimonia davanti al mausoleo di Giovanni Verga si è svolta questa mattina al cimitero monumentale di Catania. Numerosi persone si sono radunate per ricordare lo scrittore, che oggi avrebbe compiuto un altro anno dalla scomparsa. La partecipazione è stata forte, con letture e momenti di silenzio per onorare il massimo esponente del Verismo.

Una partecipata cerimonia commemorativa, nell'anniversario della morte di Giovanni Verga, ha onorato il massimo esponente del Verismo davanti al mausoleo dello scrittore nel cimitero monumentale di Catania."L'omaggio a Verga, figlio illustre della nostra terra – ha detto il vicesindaco Massimo.

