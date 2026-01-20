Airc, Fondazione impegnata dal 1965 nella lotta contro il cancro, sostiene la ricerca presso l'università di Roma Tor Vergata. Questa collaborazione contribuisce allo sviluppo di studi e progetti volti a migliorare la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori, rafforzando l'impegno dell'ateneo nel campo della ricerca oncologica a livello nazionale.

Roma, 20 gen. (Adnkronos Salute) - L'università di Roma Tor Vergata fa parte degli atenei che a livello nazionale sono sostenuti da Airc, Fondazione impegnata dal 1965 nel sostegno della ricerca sul cancro. "Roma Tor Vergata ha una consolidata tradizione di progetti sostenuti da Airc, che spaziano dalla ricerca di base alla ricerca traslazionale fino alla traslazione dei risultati al letto del paziente", afferma Massimo Federici, ordinario del Dipartimento di Medicina dei sistemi e prorettore alla Ricerca dell'università di Roma Tor Vergata. "Nell'ultima edizione dei bandi emessi da Airc - spiega - il nostro ateneo ha ottenuto 20 finanziamenti: 9 per progetti di ricercatori senior, 8 per progetti di ricercatori junior e 3 borse di studio post-doc. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, Fondazione Airc sostiene la ricerca di Roma Tor Vergata

