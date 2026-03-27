10 100 1000 Piazze per la Pace | la mobilitazione nazionale anche a Bologna

Nella giornata di oggi, si sono svolte a livello nazionale iniziative che coinvolgono piazze di diverse città, tra cui Bologna. Le manifestazioni sono state accompagnate da attività pratiche come laboratori di cittadinanza attiva, dove i partecipanti hanno utilizzato fili e aghi come strumenti simbolici di pressione politica. L’obiettivo dichiarato è promuovere un movimento per la pace attraverso questa forma di partecipazione diretta.

Ago, filo e tessuti per ricucire il mondo: migliaia di donne trasformano il lavoro manuale in un atto di resistenza collettiva contro la ferocia delle guerre Non semplici manifestazioni, ma veri e propri laboratori di cittadinanza attiva dove il filo e l’ago diventano strumenti di pressione politica. Domani, sabato 28 marzo, l’Italia si risveglierà punteggiata da oltre 150 presidi sotto l’egida di “10, 100, 1000 Piazze per la Pace”. Un’iniziativa corale che vedrà donne di ogni età e storia unirsi per opporre l’"etica della cura" alla "normalizzazione della ferocia". Il cuore della mobilitazione sarà Piazza Nettuno, dalle 16:00 alle 17:30. All’evento parteciperà Rita Monticelli, delegata del sindaco per i diritti umani e il dialogo interreligioso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - "10, 100, 1000 Piazze per la Pace": la mobilitazione nazionale anche a Bologna Articoli correlati Benevento, “10, 100, 1000 Piazze per la Pace” il 28 marzoNei Giardini del Mulino Pacifico l’iniziativa nazionale per la pace: donne e cittadini insieme per tessere un tappeto collettivo contro la guerra. Sondrio aderisce a “10, 100, 1000 piazze per la Pace”: appuntamento ai Giardini SassiSondrio risponde all’appello della rete nazionale “10, 100, 1000 piazze di donne per la pace” e scende in piazza sabato 28 marzo con un’iniziativa... Altri aggiornamenti su 10 100 1000 Piazze per la Pace la... Temi più discussi: Donne in Nero e Centro Pandora: evento 10 100 1000 Piazze di pace - Tessere la pace contro la guerra, Padova, 28 marzo 2026; 10, 100, 1000 PIAZZE PER LA PACE. Tessere la pace contro la guerra.; 10, 100, 1000 piazze: una tessitura per la pace - Pressenza; Sondrio aderisce a 10, 100, 1000 piazze per la Pace: appuntamento ai Giardini Sassi. Palmi, Le Donne che leggono in piazza per la pace: fili, mani e voci unite nella rete nazionale delle 1000 PiazzeSabato 28 marzo 2026, anche Palmi si unirà al grande mosaico nazionale di 10, 100, 1000 Piazze di Donne per la Pace, il movimento che in quella giornata ... inquietonotizie.it 10, 100, 1000 Piazze per la Pace, domani in piazza Nettuno la manifestazioneDomani, sabato 28 marzo Rita Monticelli, delegata del Sindaco per i diritti umani e il dialogo interreligioso e interculturale, parteciperà a: 10, 100, 1000 Piazze per la Pace – Tessitura di Pace. Un’ ... sassuolo2000.it La pace si tesse insieme: migliaia di donne scendono nelle piazze italiane (con arazzi e tappeti) contro gli orrori della guerra x.com a Roma il progetto "Piazze partecipate di periferia" - facebook.com facebook