GPS 2026 cresce l’attesa per l’ordinanza Aggiornamento tra febbraio e marzo? QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 9 febbraio alle 14 | 30

La tensione tra gli insegnanti cresce mentre si avvicina l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze. La piattaforma dovrebbe aprire tra febbraio e marzo, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. Intanto, il question time con Cannas lunedì 9 febbraio alle 14:30 potrebbe portare qualche dettaglio in più. Molti docenti aspettano con ansia, sperando che l’ordinanza arrivi presto e che i tempi siano rispettati.

Resta alta l’attesa per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze. Migliaia di docenti attendono l’apertura della piattaforma, attesa per le prossime settimane. Algoritmo, preferenze, requisiti d’accesso, titoli, riserve e non solo: cosa sarà previsto? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su GPS 2026 Aggiornamento GPS e GAE: il Ministero vuole accelerare, ce la farà? Le ultime notizie. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 17 novembre alle 14:30 Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. GPS 2026, cresce l'attesa per l'ordinanza. Aggiornamento tra febbraio e marzo Ultime notizie su GPS 2026 Argomenti discussi: Riserva e precedenza GPS 2026, chi ne ha diritto e come funziona; Come si Aggiornano le GPS 2026-2028; Carta docente 2025/26: alla riapertura della piattaforma i docenti con supplenze brevi non avranno il bonus; Rinnovo GPS 2026, il nodo del merito: idonei penalizzati e titoli esteri al centro delle polemiche. Gps 2026/2028: quando presentare la domanda e come valutare il servizioScopri come valutare il servizio di insegnamento in vista delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze del 2026/2028. informazionescuola.it GPS 2026-2028, slitta a marzo l’aggiornamento: le info utili – Rivedi la DirettaIl 2026 sarà l’anno dell’aggiornamento delle GPS. Una platea numerosa attende ciò che dovrebbe partire nelle prossime settimane. Ma quali saranno i tempi per l’iter della procedura di aggiornamento de ... tecnicadellascuola.it L'app di LaC News24 continua a crescere! Dopo l'ultimo aggiornamento, ecco le nuove funzioni: • Aggiornamento sezione "esplora" con l'inserimento di video reel • Widget meteo, per avere le previsioni direttamente nell’app • Sistema di notifiche specifico p facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.