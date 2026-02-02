La Cremonese sta per chiudere l’acquisto di Morten Thorsby dal Genoa. La trattativa è in fase avanzata e nei prossimi giorni potrebbe diventare ufficiale. Per il centrocampo, si tratta di un colpo importante.

La Cremonese si avvicina a un colpo di grande rilievo per il centrocampo: l’acquisto del norvegese Morten Thorsby dal Genoa potrebbe diventare ufficiale entro pochi giorni. L’intesa tra le due società è ormai maturata, e la trattativa dovrebbe concludersi entro la scadenza della sessione invernale del calciomercato, fissata per martedì 2 febbraio. Il giocatore, 29 anni, ha già accumulato 13 presenze in Serie A con il Genoa nella stagione in corso, segnando due gol e fornendo un assist. La sua firma rappresenterebbe un innesto strategico per la squadra di mister Nicola, che cerca di rinforzare il reparto centrale con un profilo di qualità, esperienza e fisicità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Morten Thorsby in dirittura d’arrivo: l’acquisto dal Cagliari potrebbe diventare ufficiale nei prossimi giorni

