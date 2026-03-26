Il presidente ucraino ha dichiarato che gli Stati Uniti desiderano che il suo paese si ritiri dal Donbass. In un commento pubblico, ha anche affermato che l’ex presidente americano sta facendo pressioni sull’Ucraina per accelerare la conclusione del conflitto. La notizia arriva in un momento di tensione tra le parti coinvolte e si inserisce in un quadro di rapporti internazionali complessi.

Gli Stati Uniti hanno posto una condizione secondo cui l’Ucraina dovrà ritirare le sue truppe dal Donbas per ricevere garanzie di sicurezza. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista concessa a Reuters. Con gli Stati Uniti concentrati sul conflitto con l’Iran, il presidente Donald Trump sta esercitando pressioni sull’Ucraina nel tentativo di porre una rapida fine alla guerra quadriennale scatenata dall’invasione russa del 2022, ha detto il presidente ucraino. Il presidente ucraino ha lanciato una pesante accusa al Cremlino, sostenendo che la Russia ha tentato di ricattare gli Stati Uniti attraverso uno scambio di informazioni d’intelligence. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Zelensky: “Usa vogliono che ci ritiriamo dal Donbass”

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