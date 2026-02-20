Il presidente Zelensky afferma che gli Stati Uniti e la Russia spingono Kiev a lasciare il Donbass. La causa riguarda le pressioni di entrambe le potenze per convincere l’Ucraina a cedere la regione, cuore del conflitto da oltre quattro anni. Zelensky sottolinea come le richieste arrivino da entrambe le parti, creando tensioni crescenti. La situazione si aggrava mentre si cercano soluzioni possibili per fermare la crisi nel territorio orientale.

"Washington e Mosca stanno entrambe esercitando pressioni su Kiev affinché ceda al Cremlino il Donbass in un eventuale accordo per porre fine alla guerra che dura da quattro anni". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Sia gli americani sia i russi dicono che se volete che la guerra finisca domani, uscite dal Donbass", ha ribadito Zelensky a proposito della regione mineraria che la Russia rivendica come propria avendone conquistato la gran parte sul campo di battaglia. L'Ucraina però controlla ancora circa un quinto della regione di Donetsk, mentre l'esercito di Mosca ha conquistato praticamente l'intera oblast di Lugansk.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Zelensky: "Sia gli Usa che la Russia vogliono farci lasciare il Donbass"

Leggi anche: Zelensky: rivela "Gli Usa vogliono una zona libera economica in Donbass"

Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Devo sapere cosa faranno gli Usa se la Russia attacca di nuovo, questione Donbass ancora non risolta”, news in diretta

Zelensky: “L’Ucraina a un bivio, perdere la propria dignità o un partner chiave

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.