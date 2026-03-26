Zelensky in Arabia Saudita | il motivo della visita a sorpresa

Il presidente di un paese europeo si trova in visita a Riad, in Arabia Saudita, con l’obiettivo di svolgere alcuni incontri ufficiali. La visita, annunciata solo poco prima della partenza, ha visto il leader incontrare rappresentanti di diversi settori e discutere di questioni di interesse internazionale. La presenza in Arabia Saudita segue un viaggio di alcune ore, senza dettagli sui contenuti specifici delle riunioni.

Visita a sorpresa di Volodymyr Zelensky a Riad. «Arrivati in Arabia Saudita. In programma importanti incontri. Apprezziamo il supporto e sosteniamo coloro che sono disposti a collaborare con noi per la sicurezza», ha scritto il presidente ucraino sui social. Arrived in Saudi Arabia. Important meetings are scheduled. We appreciate the support and support those who are ready to work with us to ensure security. pic.twitter.com5n6Qa72MID — Volodymyr Zelenskyy ??????????????????? (@ZelenskyyUa) March 26, 2026 Il motivo del viaggio di Zelensky in Arabia Saudita. Nei giorni scorsi, Zelensky ha annunciato l’invio da parte dell’Ucraina di specialisti... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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