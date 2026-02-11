Il principe William conclude la sua visita in Arabia Saudita piantando un albero nella riserva naturale di Sharaan

Il principe William ha terminato ieri il suo viaggio di tre giorni in Arabia Saudita. Durante la visita, ha fatto tappa nel sito di Hegra, patrimonio dell’umanità nella regione di Alula, e ha anche partecipato alla piantumazione di un albero nella riserva naturale di Sharaan. Un gesto simbolico che ha chiuso ufficialmente il suo tour nel paese.

Il principe William ha concluso la sua visita di tre giorni in Arabia Saudita visitando Hegra, il sito patrimonio dell'umanità nella contea di Alula. L'erede al trono di Gran Bretagna si è recato anche nella r iserva naturale di Sharaan, dove ha parlato con i ranger della conservazione e della rigenerazione dell'area, nonché della reintroduzione di gazzelle, orici e leopardi arabi, specie in grave pericolo di estinzione. Qui il principe William ha anche piantato un albero, dando il suo contribuito all'iniziativa di piantumazione intrapresa per rafforzare la fragile geologia della zona, proteggere le specie autoctone e ripristinare i boschi di acacie.

