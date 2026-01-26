Pjanic torna all’Allianz Stadium il messaggio social dell’ex Juventus fa emozionare i tifosi Ecco cosa ha scritto – FOTO

Miralem Pjanic è tornato all’Allianz Stadium, suscitando entusiasmo tra i tifosi. Attraverso un messaggio condiviso sui social, l’ex giocatore della Juventus ha espresso il suo apprezzamento e il legame con la società e i supporter. Un gesto che ha rafforzato il rapporto con la tifoseria, dimostrando ancora una volta il suo affetto per il club. Ecco le sue parole e le immagini che hanno fatto il giro dei social.

Pjanic torna all'Allianz Stadium, il messaggio social dell'ex Juventus fa emozionare i tifosi. Ecco cosa ha scritto il bosniaco. Ieri pomeriggio la Juventus ha battuto il Napoli con un netto 3-0. Una vittoria entusiasmante per la compagine torinese, che ha fatto gioire i tifosi sia per aver battuto i rivali e sia per la prestazione messa in campo dai ragazzi di Luciano Spalletti. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE, LE PRINCIPALI NOTIZIE DI GIORNATA Prima del match però il pubblico bianconero si è commosso per un gradito ritorno all'Allianz Stadium, ovvero quello di Miralem Pjanic. Il bosniaco ha salutato i tifosi proprio nei minuti antecedenti alla sfida.

