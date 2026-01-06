Cancelo messaggio criptico sui social | è rivolto ai tifosi dell’Inter o all’Al-Hilal? Ecco cos’ha scritto – FOTO

Joao Cancelo ha pubblicato un messaggio sui social che ha suscitato molte interpretazioni. Alcuni si chiedono se sia rivolto ai tifosi dell’Inter o all’Al-Hilal, mentre altri attendono conferme sul suo futuro. Tuttavia, il calciatore ha successivamente chiarito di rimanere al Barcellona, confermando la sua volontà di continuare con la squadra catalana.

Cancelo, messaggio criptico sui social: è rivolto ai tifosi dell'Inter o all'Al-Hilal? Ecco cos'ha scritto il terzino promesso sposo del Barcellona Joao Cancelo ha sciolto le riserve: il suo futuro sarà nuovamente al Barcellona. Il versatile terzino portoghese, di proprietà dell'Al-Hilal, ha declinato la proposta dell'Inter, nonostante i due club avessero abbozzato un'intesa.

L’enigmatico messaggio di Cancelo sui social: sembra rivolto ai tifosi dell’Inter - Ma il terzino portoghese fa capire con un post criptico che le cose potrebbero essere andate diversamente. fanpage.it

Cancelo e il messaggio criptico sui social: si rivolge ai tifosi dell'Inter? - La telenovela Cancelo è ormai finita: il Barcellona ha deciso di dare seguito alle avances del giocatore e, nonostante un'esigenza tecnica diversa, ha chiuso per il ritorno del portoghese, che aveva s ... msn.com

Cancelo manda un messaggio ai tifosi dell'Inter In una storia pubblicata poche ore fa sul profilo Instagram del giocatore si legge: "Immagina quante persone non ti sopportano perché non hanno ascoltato la tua versione della storia".

Cancelo e il messaggio criptico sui social: si rivolge ai tifosi dell'Inter #cancelo sportmediaset.mediaset.it/calcio/inter/c… x.com

