Nissan Uber e Wayve | robotaxi a Tokyo dal 2026

Nissan, Uber e Wayve hanno annunciato un accordo per avviare servizi di robotaxi a Tokyo a partire dal 2026. Le tre aziende collaborano per sviluppare veicoli a guida autonoma che opereranno nella capitale giapponese, con l’obiettivo di offrire trasporti senza conducente nella città. La partnership prevede l’utilizzo di tecnologie avanzate per il trasporto autonomo in un’area urbana molto popolata.

Nissan, Uber e Wayve hanno siglato un’alleanza strategica per lanciare servizi di robotaxi a guida autonoma nella capitale giapponese. Le sperimentazioni su strada sono previste per la seconda metà del 2026, integrando veicoli elettrici Nissan Leaf con il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Wayve e gestendo le prenotazioni tramite la piattaforma Uber. L’iniziativa nasce in un momento critico per il produttore automobilistico, che affronta una perdita netta stimata di 650 miliardi di yen per l’anno fiscale conclusosi a marzo. Questa collaborazione rappresenta quindi non solo un esperimento tecnologico, ma una mossa di sopravvivenza industriale volta a rilanciare il business attraverso la mobilità avanzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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