Nissan partnership con Wayve e Uber per lo sviluppo di Robotaxi

Nissan ha annunciato una collaborazione con le aziende Wayve e Uber per sviluppare veicoli robotaxi. L’obiettivo è avviare un progetto pilota a Tokyo entro il 2026, con l’intento di testare i servizi di mobilità autonoma nella capitale giapponese. L’iniziativa coinvolge diverse tecnologie e mira a valutare le possibilità di integrazione di veicoli autonomi in un contesto urbano complesso.

