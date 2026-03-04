Youtube bug impedisce agli utenti di chiudere gli annunci

Un problema tecnico su YouTube sta impedendo agli utenti di chiudere gli annunci mentre guardano i video sui dispositivi mobili. Quando sono in modalità a schermo intero, gli annunci rimangono visibili anche dopo aver tentato di chiuderli, creando disagi durante la visione. La questione riguarda esclusivamente la piattaforma su mobile e non altera la riproduzione dei video stessi.

Un nuovo inconveniente interessa gli utenti di YouTube sui dispositivi mobili: durante la visione in modalità a schermo intero, gli annunci non scompaiono nonostante l’azione di chiusura. Questo approfondimento sintetizza i segnali principali, descrive dove si manifesta e indica le possibili soluzioni temporanee suggerite dagli utenti, mantenendo un taglio tecnico e orientato ai fatti. Il malfunzionamento coinvolge l’app YouTube per dispositivi mobili, sia su Android che su iOS. Durante la riproduzione a schermo intero, l’annuncio si posiziona nell’ angolo inferiore sinistro e resta visibile per periodi che possono superare i 30 secondi. In queste circostanze, la tastiera o l’icona di chiusura non sempre eliminano l’overlay, costringendo l’utente a interrompere la visione o a riavviare l’app per liberare lo schermo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Youtube bug impedisce agli utenti di chiudere gli annunci Bug persistente di youtube che mostra annunci fissi nei video a schermo interoun problema noto coinvolge l’app di youtube su dispositivi mobili: durante la visione di video a schermo intero, gli annunci compaiono nell’angolo e... YouTube, la pubblicità che non sparisce: migliaia di utenti intrappolati da un bug misteriosoC’è qualcosa di profondamente irritante nell’assistere impotente a un banner pubblicitario che si rifiuta ostinatamente di sparire dallo schermo,...