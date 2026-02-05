Oggi a Braccagni si svolge una giornata dedicata alla prevenzione oncologica e alla cultura. La manifestazione nasce dalla collaborazione tra Lilt Grosseto e il Centro di promozione sociale ’Gli Anta’. In strada, volontari e medici informano i cittadini sui controlli e le buone pratiche per evitare i tumori. Molti si fermano ai banchetti, ascoltano le spiegazioni e si sottopongono a controlli gratuiti. L’evento punta a sensibilizzare la comunità e a favorire uno stile di vita più attento alla salute.

Braccagni dedica una giornata alla prevenzione oncologica e alla cultura, grazie alla collaborazione tra Lilt Grosseto e il Centro di promozione sociale ’Gli Anta’. L’iniziativa si svolgerà sabato nella sede del centro in via dei Garibaldini, unendo salute, fotografia e racconto del territorio in un appuntamento aperto alla comunità. Dalle 14.30 alle 18.30 saranno disponibili screening gratuiti di mappatura dei nei a cura della Lilt con il dermatologo Vaziri Hassan. Alle 17 è prevista la presentazione del libro ’Riflessioni dalla Maremma’, scritto da Carlo Vellutini con le fotografie di Cesare Moroni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prevenzione e cultura con la Lilt

Approfondimenti su Braccagni Grosseto

Domani si terrà la prima edizione del ‘Gran Galà della prevenzione’ presso il ‘Life Live Restaurant’ in via Alberto Sordi, dalle 19.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Prevenzione: a Crescenzago nasce la nuova Casa della Lilt

Ultime notizie su Braccagni Grosseto

Argomenti discussi: Sicurezza come progetto culturale: prevenzione e responsabilità in luoghi pubblici e scuole – OAR; Prevenzione e cultura con la Lilt; NOI DUE SUL DIVANO ROSA CULTURA E PREVENZIONE A MILANO-CORTINA 2026; Curasept festeggia i suoi primi 25 anni e punta sulla cultura della cura e della prevenzione orale.

Prevenzione e cultura con la LiltBraccagni dedica una giornata alla prevenzione oncologica e alla cultura, grazie alla collaborazione tra Lilt Grosseto e il Centro ... lanazione.it

Cultura e prevenzione: a Braccagni pomeriggio tra screening e Riflessioni dalla MaremmaAl Centro di Promozione Sociale Gli Anta un pomeriggio di prevenzione oncologica con la Lilt Grosseto e la presentazione del libro Riflessioni dalla Maremma di Carlo Vellutini e Cesare Moroni. ilgiunco.net

DEFIBRILLATORE - La donazione alla scuola di Ospedaletto rafforza la cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi educativi facebook

Cultura e prevenzione: un pomeriggio in compagnia di Lilt e Carlo Vellutini nella frazione - x.com