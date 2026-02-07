Juventus Virtus Entella Under 17 0-0 LIVE | Botto scheggia la traversa!

Questa mattina si è giocata la partita tra Juventus e Virtus Entella Under 17, valevole per la diciottesima giornata del campionato 202526. La sfida è finita 0-0, ma il momento clou è stato un colpo di scena: un tiro che ha scheggiato la traversa, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. La partita è stata combattuta, con poche occasioni da gol e tanto equilibrio tra le due squadre.

di Fabio Zaccaria Juventus Virtus Entella Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la corposa vittoria esterna contro il Genoa, la Juventus Under 17 ospita la Virtus Entella all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la diciottesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Virtus Entella Under 17: 0-0 sintesi e moviola. 26? TRAVERSA DI BOTTO- Botto si allarga, doppio passo e destro fortissimo e preciso: solo la traversa salva Giaretta. Ospiti ad un soffio dal vantaggio 23? Ottima prova difensiva dell’Entella, finora rocciosa e attenta nella propria area 21? Nessuna occasione degna di nota in questa metà di primo tempo, gara equilibrata 16? PRIMO CORNER PER LA JUVE- Sulla respinta, Rocchetti cerca di svettare ma non inquadra lo specchio della porta 15? Provano l’uno due Corigliano e Rigo, Alvigini intuisce e intercetta 12? Del Fabro si fa sentire- Raddoppio di Baba Hay che supporta Del Fabro, i due sbarrano la strada e riconquistano il possesso 10? Errore di Brancato in ripartenza- Sfuma una buona chance per i bianconeri 6? PRIMO SPUNTO DI CORIGLIANO- Sulla destra, il fantasista di Grauso prova a illuminare, viene chiuso in fallo laterale 4? Buon ripiegamento difensivo di Paonessa che indietreggia per supportare i compagni e guadagna un fallo prezioso 2? Bianconeri subito all’attacco 1? Comincia il match Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Virtus Entella Under 17 0-0 LIVE: Botto scheggia la traversa!

