La Juventus ha ufficialmente prolungato il contratto di Kenan Yildiz fino al 2030. Il giovane turco, che aveva firmato un accordo fino al 2029, ha deciso di restare in bianconero per un’altra stagione. La società ha annunciato la novità, puntando forte sul suo talento. Yildiz continuerà a indossare la maglia della Juve anche nei prossimi anni, con l’obiettivo di crescere e contribuire alla squadra.

2026-02-07 17:45:00 Calcio italiano: Il turco Kenan Yildiz che aveva un contratto con la Juve fino al 2029 ha ampliato il suo legame con il “Vecchia Signora” di ancora una stagione, fino al 2030. “La storia tra Kenan Yildiz e la Juventus continua: Il numero 10, classe 2005, ha firmato un contratto che lo legherà alla Juventus fino al 30 giugno 2030. “In turco la parola Yildiz significa ‘stella’ e la stella di Kenan continuerà a brillare in bianco e nero” La ‘Juve’ ha festeggiato. In turco la parola Yildiz significa ‘stella’ e la stella di Kenan continuerà a brillare in bianco e nero Kenan Yildiz Yildiz aveva rinnovato il suo contratto nell’agosto 2024 fino al 2029 ma il club mantiene il suo impegno nei confronti del giovane turco, 20 anni, e lo colloca come il il giocatore più pagato della rosa, con un totale di 6 milioni di euro all’anno a partire dalla prossima stagione, hanno riferito i media italiani.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Kenan Yildiz Juventus

La Juventus ha annunciato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030.

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Yildiz rinnova con la Juventus fino al 2030

Ultime notizie su Kenan Yildiz Juventus

Argomenti discussi: Kenan Yildiz rinnova con la Juventus fino al 2030; Juventus, è ufficiale: Yildiz rinnova fino al 2030; Yildiz rinnova con la Juventus, ufficiale il prolungamento del contratto: c'è l'annuncio, quanto guadagna e la nuova scadenza; Juve, in arrivo l'annuncio del rinnovo di Yildiz: attesa per la conferenza di Spalletti.

Annuncio Juventus: ufficiale, Yildiz rinnova il contrattoKenan Yildiz ha ufficialmente rinnovato il contratto con la Juventus fino al giugno del 2030 con l’attaccante turco che si è presentato in conferenza stampa al fianco di Comolli per annunciare ... calciomercato.it

Yildiz rinnova con la Juve fino al 2030, gesto a sorpresa di Comolli: Oggi è troppo importanteUfficiale il rinnovo di Yildiz con la Juventus fino al 2030. L'annuncio a sorpresa di Comolli che parla in italiano per la prima volta e poi si scusa con ... fanpage.it

Kenan Yildiz firma il rinnovo con la Juventus fino a giugno 2030. La stella turca resterà in bianconero con uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione per altri 4 anni e mezzo. fonte: Fabrizio Romano facebook

Kenan #Yildiz è la storia di cui la gente della #Juve -e non solo- ha bisogno. In anni difficili -non solo per noi ma per il movimento Italiano in generale- il ragazzino che si mette il 10 sulle spalle fa bene al cuore. Lo vedo col mio Ludovico, non un fanatico del gio x.com