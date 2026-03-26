Il calciatore turco ha commentato l’andamento della sua nazionale, affermando che all’inizio era difficile segnare ma successivamente la situazione è migliorata. Ha aggiunto che, indipendentemente dall’avversario, Slovacchia o Kosovo, l’obiettivo è prepararsi nel modo migliore possibile. La squadra si è qualificata alla finale del playoff per il Mondiale, secondo quanto annunciato dalla redazione di JuventusNews24.

Yildiz carica la Turchia dopo aver ottenuto l’accesso alla finale del playoff per il Mondiale. Vediamo che cosa ha detto il 10 bianconero. Yildiz ha parlato al termine della gara vinta per 1-0 dalla sua Turchia sulla Romania, valevole per le semifinali dei playoff per l’accesso al Mondiale. ULTIMISSIME JUVE LIVE LE PAROLE – « Nel primo tempo eravamo molto difensivi. Avevano tre giocatori addosso a me. Non riuscivamo proprio a segnare nella prima frazione di gioco. Abbiamo trovato il gol nel secondo tempo e le cose sono migliorate. Anche in Italia sono così, ma io lavoro molto duramente. Slovacchia o Kosovo, non importa, dobbiamo solo prepararci bene. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz carica la Turchia: «Non riuscivamo a segnare, poi le cose sono migliorate. Slovacchia o Kosovo, non importa, dobbiamo solo prepararci bene»

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