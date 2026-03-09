Francisco Cervelli | Pasquantino resterà terzo in line-up dobbiamo segnare punti e vincere senza fare cose in grande

L’Italia ha battuto la Gran Bretagna con il punteggio di 7-4, conquistando la seconda vittoria di fila nel torneo. Francisco Cervelli ha dichiarato che Pasquantino continuerà a essere il terzo in battuta e che l’obiettivo rimane segnare punti e vincere senza rischiare troppo. La partita ha visto gli azzurri mantenere il controllo per tutta la durata dell’incontro.

L’Italia ha sconfitto la Gran Bretagna per 7-4 e ha infilato la seconda vittoria consecutiva nel World Baseball Classic: dopo il successo netto conseguito ieri sera contro il Brasile, la nostra Nazionale ha mostrato i muscoli in un testa a testa durissimo e ha così agganciato gli USA in testa al gruppo B, alla vigilia dello scontro diretto con i maestri americani. Il manager Francisco Cervelli ha analizzato la prestazione in conferenza stampa, esprimendo la propria soddisfazione per il risultato odierno, fondamentale nella corsa verso il passaggio del turno: “ Siamo contenti di questa vittoria e siamo così riusciti a portare a termine i nostri piani. 🔗 Leggi su Oasport.it

