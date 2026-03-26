L’atletica milanese si trova di fronte a una possibile perdita del XXV Aprile, l’impianto storico situato ai piedi della Montagnetta di San Siro. Cus Milano e la Federazione Italiana di Atletica Leggera hanno lanciato un appello per salvaguardare questa struttura, considerata un patrimonio sportivo della città. La questione riguarda la possibilità di interventi che potrebbero compromettere l’uso e la conservazione dell’impianto.

Il grido d’allarme è sempre lo stesso: l’atletica meneghina rischia di perdere il XXV Aprile, storico impianto che sorge ai piedi della Montagnetta di San Siro. Nel 2015, Milanosport e la Fidal stipularono un accordo che affidava la gestione della struttura sportiva a Federazione, CUS e Milano Atletica (con proroga a giugno 2026). Poi, tre anni fa, il Comune ha avviato una procedura di manifestazione di interesse per la riqualificazione del Centro sportivo XXV Aprile secondo l’iter di Partenariato pubblico-privato, nonostante da parte di Fidal e delle realtà lombarde ci fosse volontà nel proseguire. Proprio per questo, non molla la presa il numero uno del Cus, Alessandro Castelli, che nelle ultime ore ha organizzato un dibattito pubblico per fare il punto sulla situazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - XXV Aprile, resti l’atletica. L’appello di Cus e Fidal: "A rischio un patrimonio"

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