La contesa sul XXV Aprile Spazi ridotti per l’atletica largo a tennis e padel

La discussione sul futuro del centro sportivo XXV Aprile coinvolge la possibilità di destinare l’impianto storico all’attività di tennis e padel, a discapito dell’atletica. La decisione potrebbe influire sul patrimonio sportivo lombardo e milanese, che da anni utilizza questa struttura. Restano da capire le intenzioni delle autorità e le implicazioni per gli atleti locali, in un contesto di crescente domanda di spazi per nuovi sport.

Che ne sarà del XXV Aprile e di un impianto storico per l’atletica lombarda e milanese? Stando alle ultime, il centro sportivo rischia di diventare un polo attrattivo per il tennis. Una tendenza che sposa il successo dello sport della racchetta, ma che penalizza una disciplina e una città in cui non vi è un impianto omologato per disputare gare. La vicenda è spinosa e bisogna andare a ritroso. A inizio mese, il presidente del Cus Milano, Alessandro Caselli, ha scritto una missiva lanciando l’allarme. Nel 2015 il centro sportivo è passato sotto la gestione di Fidal, CUS e Milano Atletica. "In questi dieci anni – si legge – non solo il Comune non ha dovuto ripianare le perdite di gestione (stimabili in oltre 2 milioni di euro) ma ha incassato tramite Milano Sport circa 150mila euro e ha beneficiato di un investimento di miglioramento delle strutture". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il centro sportivo XXV Aprile di via Cimabue, nella zona QT8, si prepara a dedicarsi principalmente al tennis, offrendo anche spazi accessibili per l’atletica leggera, indipendentemente dall’iscrizione a una società sportiva.

