Xiaomi Tag | 4 pezzi a 49,99 euro funziona su iPhone

Sul mercato italiano è arrivato il nuovo tracker Xiaomi Tag, disponibile in confezione da quattro pezzi al prezzo di 49,99 euro. Il dispositivo è compatibile con iPhone e punta a offrire una soluzione economica per rintracciare oggetti smarriti. La proposta di vendita si distingue per il prezzo competitivo, che mira ad attirare un ampio numero di utenti.

Il tracker Xiaomi Tag è arrivato sul mercato italiano con una proposta di prezzo aggressiva che rende la tecnologia accessibile a tutti. La confezione da quattro unità scende sotto i 50 euro, abbattendo il costo unitario a meno di 13 euro per dispositivo. Questa soluzione tecnica si distingue per l’interoperabilità totale tra ecosistemi diversi, funzionando sia su iPhone che su Android senza limitazioni. Un ponte tecnologico tra due mondi digitali. Mentre la maggior parte dei dispositivi di localizzazione rimangono vincolati a un solo sistema operativo, questo prodotto rompe lo schema tradizionale. Gli utenti possono collegare il tag all’app Find My se possiedono un dispositivo Apple, oppure utilizzare Google Find Hub se usano smartphone Android. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Xiaomi Tag: 4 pezzi a 49,99 euro, funziona su iPhone Articoli correlati Leggi anche: Xiaomi tag con android find hub e apple find my supporto a €17.99 senza uwb Xiaomi tag bluetooth di tracciamento che colma il divario tra apple e googlenel mercato dei tracker bluetooth, xiaomi propone una soluzione capace di dialogare con due ecosistemi: find my di apple e google find hub. Altri aggiornamenti su Xiaomi Tag 4 pezzi a 49 99 euro... Temi più discussi: Errore di prezzo? 4 Air Tag compatibili Apple a soli 7,83€. Bomba su Amazon; Smart tracker a 1,95€ l'uno su Amazon: perfetti per il tuo iPhone; 4 trovatutto smart a 10,99€: meno di 3€ al pezzo su Amazon (solo per iPhone); Offerta bomba Amazon: ben 4 tracker compatibili Apple Dov'è a meno di 10€. Xiaomi Tag: il tracker che funziona con iPhone e Android oggi costa meno di 13 euro a pezzoXiaomi Tag, il tracker Bluetooth compatibile con Apple Find My e Google Find Hub, è in offerta su Amazon in confezione da 4 al prezzo più basso di sempre: 49,99 euro in totale. msn.com Xiaomi Tag ufficiale, compatibile anche con iOS! C'è anche il power bank slim | PROMOI tag Xiaomi li stavo aspettando da tempo e visto che c'è anche in offerta la confezione da 4 tag li ho appena ordinati su Amazon. hdblog.it Xiaomi Tag: il tracker che funziona con iPhone e Android oggi costa meno di 13 euro a pezzo x.com XIAOMI Watch 2 Smartwatch One Size #AMAZON A soli 158,08€ invece di 189,99€ Acquista https://www.amazon.it/dp/B0DHXJT46D/tag=sconticina0f-21&psc=1 Offerta vista su @sconticina Altre offerte "furbe" su @scontify Con quest'off - facebook.com facebook