Xiaomi tag con android find hub e apple find my supporto a €17.99 senza uwb
Dopo mesi di voci e indiscrezioni, il nuovo Xiaomi Tag si avvicina al lancio. Il dispositivo, pensato come un’alternativa economica per il tracciamento di oggetti, supporterà Android con Find Hub e Apple con Find My, ma senza UWB. Si parla di un prezzo intorno ai 17,99 euro.
dopo mesi di voci e indiscrezioni, il Xiaomi Tag sembra vicino al lancio. il dispositivo si propone come alternativa economica per il tracciamento di oggetti, offrendo integrazione con Find Hub per android e Find My per apple, in un pacchetto accessibile. xiaomi tag: dettagli, prezzo e disponibilità. il modello identificato come bhr08spgl è stato avvistato in vendita in alcune realtà europee. sul sito ufficiale in francia sono riportati €17,99 per il tracker singolo, mentre un pack da 4 pezzi è proposto a €59,99. la diffusione sembra orientata all’ europa, con nessuna indicazione ufficiale riguardo al mercato statunitense. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
