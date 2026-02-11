Dopo mesi di voci e indiscrezioni, il nuovo Xiaomi Tag si avvicina al lancio. Il dispositivo, pensato come un’alternativa economica per il tracciamento di oggetti, supporterà Android con Find Hub e Apple con Find My, ma senza UWB. Si parla di un prezzo intorno ai 17,99 euro.

dopo mesi di voci e indiscrezioni, il Xiaomi Tag sembra vicino al lancio. il dispositivo si propone come alternativa economica per il tracciamento di oggetti, offrendo integrazione con Find Hub per android e Find My per apple, in un pacchetto accessibile. xiaomi tag: dettagli, prezzo e disponibilità. il modello identificato come bhr08spgl è stato avvistato in vendita in alcune realtà europee. sul sito ufficiale in francia sono riportati €17,99 per il tracker singolo, mentre un pack da 4 pezzi è proposto a €59,99. la diffusione sembra orientata all’ europa, con nessuna indicazione ufficiale riguardo al mercato statunitense. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Xiaomi tag con android find hub e apple find my supporto a €17.99 senza uwb

Approfondimenti su Xiaomi Tag

Ultime notizie su Xiaomi Tag

Xiaomi Tag: il primo tracker UWB del brand in arrivo a prezzo bassissimoXiaomi Tag potrebbe essere il primo tracker UWB del brand con prezzo aggressivo, compatibilità con la rete di localizzazione Google e debutto accanto a Watch 5 e Buds 6. Le ultime indiscrezioni ... tecnoandroid.it

Xiaomi potrebbe presto lanciare il suo primo smart tag per AndroidIl noto leaker Kacper Skrzypek, che ha condiviso sul suo profilo X le prime indiscrezioni, è riuscito ad analizzare le stringhe di codice per capire come si comporterà lo Xiaomi Tag. Il processo di ... tuttoandroid.net

