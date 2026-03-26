X in crisi globale | oltre 1.200 utenti bloccati

Questa mattina, giovedì 26 marzo 2026, la piattaforma X ha subito un grave collasso a livello globale, causando il blocco di oltre 1.200 utenti. L'interruzione dei servizi si è verificata senza preavviso e ha coinvolto utenti di diversi Paesi, con problemi di accesso e funzionamento dell’intera piattaforma. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dalle parti interessate.

Il collasso globale della piattaforma X ha colpito con forza improvvisa questa mattina, giovedì 26 marzo 2026. Oltre 1.200 utenti hanno segnalato malfunzionamenti su Downdetector, confermando un’interruzione generalizzata dei servizi. Il e la cronologia risultano bloccati per moltissimi account in diverse parti del mondo. La dinamica dell’incidente mostra una stabilità iniziale seguita da un picco repentino di richieste di aiuto, tipico di guasti sistemici gravi. Molti utenti riescono ad entrare nell’applicazione ma non vedono i contenuti aggiornarsi correttamente. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dai gestori del servizio riguardo alle cause o ai tempi di ripristino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - X in crisi globale: oltre 1.200 utenti bloccati Articoli correlati Italiani a Dubai dopo attacco a Iran, caos in aeroporto: oltre BigMama e Crosetto, bloccati anche 200 studentiUnità di crisi della Farnesina al lavoro per censire tutti gli italiani a Dubai, tra residenti e turisti. X down: l’ex Twitter è in tilt, utenti segnalano un nuovo blackout globaleLa piattaforma X, precedentemente conosciuta come Twitter, sta affrontando un’interruzione di servizio che coinvolge tantissimi utenti in tutto il... If You Feel Behind in Life, This Will Change How You See Everything! Una raccolta di contenuti su crisi globale Temi più discussi: Crisi sanitaria globale: guerra, farmaci e energia minacciano la salute mondiale; Giornata mondiale dell'acqua, la crisi idrica in Italia non è risolta; Non c’è solo l’export: la crisi globale espone l’Italia al nodo energia-fertilizzanti; BRICS e crisi dello Stretto di Hormuz: il difficile equilibrio del Sud globale. I consigli dell’Aie per ridurre i consumi nella crisi energetica globale, tra smart working e guida efficienteL'Agenzia internazionale dell’energia ha pubblicato una serie di raccomandazioni per limitare la domanda di energia e mitigare gli shock innescati dalla guerra in Iran ... wired.it Crisi idrica globale, dopo il clima il nuovo pericolo è l’AINel report, l’Atlante dell’acqua 2026, tra le nuove sfide anche la tecnologia. Intanto ogni giorno nel mondo estratti 4 mila chilometri cubi di acqua, ma tra ... repubblica.it Guerra Iran, la crisi globale colpisce duramente le Filippine: dichiarato lo stato di emergenza - facebook.com facebook Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, ridurre i viaggi d'affari in aereo e l'uso delle auto private potrebbe ridurre la domanda di carburante e contrastare la crisi globale nelle forniture petrolifere x.com