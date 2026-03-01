Italiani a Dubai dopo attacco a Iran caos in aeroporto | oltre BigMama e Crosetto bloccati anche 200 studenti

Centinaia di italiani sono rimasti bloccati a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo, che ha impedito loro di proseguire il viaggio. Tra i coinvolti ci sono oltre 200 studenti e alcuni rappresentanti di aziende come BigMama e Crosetto, che si trovavano nell’aeroporto. La situazione si è creata dopo l’attacco all’Iran, provocando disagi e caos tra i passeggeri in transito.

Unità di crisi della Farnesina al lavoro per censire tutti gli italiani a Dubai, tra residenti e turisti. Mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato in Tv che nessun italiano è rimasto ferito negli attacchi in Medio Oriente, sarebbero centinaia i connazionali rimasti bloccati nella città emiratina, per la chiusura dello spazio aereo della città disposta dopo l’attacco all’Iran e le rappresaglie lanciate dal regime. Tra questi ci sono anche circa 200 studenti. Gli italiani bloccati a Dubai Sarebbe ancora imprecisato il numero di italiani in vacanza o in transito negli Emirati Arabi da altre mete, rimasti bloccati a Dubai a causa del pericolo di attacchi dell’Iran alla città emiratina e nel resto del Medio Oriente. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Italiani a Dubai dopo attacco a Iran, caos in aeroporto: oltre BigMama e Crosetto, bloccati anche 200 studenti Iran, decine di italiani bloccati a Dubai. BigMama: “Sentiamo missili sulla testa”Non solo il ministro della Difesa Guido Crosetto: sono decine gli italiani bloccati a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo degli Emirati... Leggi anche: Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, dubbi sulla sorte di Khamenei. Sms agli abitanti di Teheran: "Via dalla città". Crosetto e 204 ragazzi italiani bloccati a Dubai dopo l'attacco Chi è l'ayatollah Aggiornamenti e notizie su Italiani. Temi più discussi: Gabetti: dopo l’esperienza positiva di Dubai e Abu Dhabi, firmato nuovo accordo di partnership per gli Usa; Sanremo a Dubai: come vivere una serata di musica italiana negli Emirati; Nardi a caccia della qualificazione a Dubai; RANKING ATP: il vantaggio di Alcaraz su Sinner dopo Doha. Attacco all’Iran, oltre 58mila italiani nell’area. Crosetto e BigMama bloccati a DubaiLeggi su Sky TG24 l'articolo Attacco all’Iran, oltre 58mila italiani nell’area. Crosetto e BigMama bloccati a Dubai ... tg24.sky.it BigMama bloccata a Dubai dopo attacchi Iran: Continuiamo a sentire missili sulla testa. Sono terrorizzataL'appello - attraverso i propri canali social - di BigMama rimasta a bloccata a Dubai dopo la chiusura dello spazio aereo a seguito dell'attacco di USA ... fanpage.it Andrea Vento tra gli italiani a Dubai che sperano in una tregua immediata delle esplosioni, ha raccontato quello che sta succedendo. #dubai - facebook.com facebook "Sono decine di migliaia di italiani militari e civili che sono nell'area del Medio Oriente. Molti sono a Dubai, tanti sono persone che vivono lì, ma ci sono anche tantissimi turisti. Ci siamo preoccupati fin da questa mattina di assistere in modo migliore" i cittadini x.com