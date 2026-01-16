X down | l’ex Twitter è in tilt utenti segnalano un nuovo blackout globale

X, ex Twitter, sta vivendo un grave blackout che interessa utenti in molte parti del mondo. La piattaforma, utilizzata quotidianamente per comunicare e condividere notizie, si trova temporaneamente fuori servizio, causando disagi per chi dipende dal social network. Si tratta di un’interruzione che evidenzia ancora una volta le criticità legate alla stabilità delle reti sociali globali.

La piattaforma X, precedentemente conosciuta come Twitter, sta affrontando un’interruzione di servizio che coinvolge tantissimi utenti in tutto il mondo. Molti segnalano difficoltà nel visualizzare i post, accedere ai profili o caricare contenuti, sia tramite app che da browser. Al momento non è chiaro cosa stia causando il disservizio né quanto durerà. Si tratta del secondo blackout registrato in pochi giorni, sollevando preoccupazioni sulla stabilità tecnica della piattaforma. 🔗 Leggi su Feedpress.me

