X-Files | il reboot della serie ha trovato il suo protagonista maschile

Un nuovo capitolo delle indagini dell’FBI sui fenomeni sovrannaturali sta per essere trasmesso in televisione. Il progetto, ideato e sviluppato dal regista e sceneggiatore Ryan Coogler, ha individuato il protagonista maschile che guiderà la serie reboot. La produzione si focalizza sulla ricostruzione delle vicende legate a casi inspiegabili e avrà come obiettivo il ritorno sullo schermo di questa storia.

Il progetto che riporterà sugli schermi le indagini dell'FBI sui casi sovrannaturali è stato creato e sviluppato da Ryan Coogler. Il reboot di X-Files ha trovato il suo protagonista maschile che affiancherà Danielle Deadwyler nel progetto che è stato ideato e verrà prodotto da Ryan Coogler. Sarà infatti l'attore Himesh Patel a recitare nel pilot che verrà realizzato per Hulu e prodotto da Onyx Collective e 20th Television. Cosa sappiamo del reboot di X-Files Coogler sarà autore e regista del pilot della nuova versione di X-Files che seguirà le indagini di due agenti dell'FBI dalla personalità molto diversa. I due personaggi interpretati da Himesh Patel e Danielle Deadwyler stringeranno un inaspettato legame quando vengono messi a lavorare insieme e si . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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