Stephen Amell, noto per aver interpretato Green Lantern nei fumetti DC, ha ottenuto il ruolo principale nel reboot di Baywatch annunciato dalla Fox. La decisione arriva dopo molte settimane di rumors e discussioni tra i fan. Il nuovo cast si prepara a portare sullo schermo una versione moderna della celebre serie di bagnini, con Amell che si aggiunge a un progetto che punta a rivitalizzare il classico. La produzione si concentrerà sulle avventure di una squadra di salvataggio sulla spiaggia californiana, con un occhio di riguardo alle sfide attuali.

Dopo averne annunciato un nuovo reboot televisivo, la Fox ha scelto finalmente il protagonista che andrà a capitanare la nuova squadra di bagnini presente nella nuova versione Stephen Amell, conosciuto principalmente per aver interpretato il supereroe DC Green Lantern in televisione, ha ottenuto il ruolo da protagonista nel reboot di Baywatch della Fox, secondo quanto riportato da Variety. Si tratta del primo casting confermato per la serie, che è stata acquistata dalla Fox nel settembre 2025 per la stagione televisiva 2026-2027 con un ordine di 12 episodi. La Fox terrà un casting aperto per lo show il 18 febbraio, con le riprese che inizieranno questa primavera a Los Angeles. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Baywatch, il protagonista della serie reboot è questo ex supereroe DC

È aperto il casting per il reboot di Baywatch, la celebre serie che raccontava le attività di una squadra di bagnini sulle spiagge di Los Angeles.

McG sarà il regista del pilot del reboot di Baywatch.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Stephen Amell reciterà in Baywatch nel ruolo del figlio del personaggio di David Hasselhoff.

Baywatch, il protagonista della serie reboot è questo ex supereroe DCDopo averne annunciato un nuovo reboot televisivo, la Fox ha scelto finalmente il protagonista che andrà a capitanare la nuova squadra di bagnini presente nella nuova versione ... movieplayer.it

Stephen Amell protagonista del reboot Fox di BaywatchScopri il ruolo di Stephen Amell nel reboot Fox di Baywatch e cosa cambierà nella nuova serie ambientata a Los Angeles. cinefilos.it

«Fin dal primo incontro, Stephen Amell ha portato proprio ciò che volevamo per il nuovo Baywatch: cuore, forza e una presenza da vero eroe», ha raccontato il produttore esecutivo Matt Nix. «È il tipo di protagonista che può lanciarsi verso il pericolo, gestire m facebook