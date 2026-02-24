The X-Files reboot | luce verde al pilot – Ryan Coogler dirige Danielle Deadwyler co-lead!

Ryan Coogler ha ottenuto l’incarico di dirigere e scrivere il pilot del reboot di The X-Files, annunciando il ritorno della serie cult. La decisione deriva dall’interesse di Hulu di rilanciare il franchise e coinvolgere attori di rilievo come Danielle Deadwyler, che ricoprirà un ruolo principale. La produzione si concentra sulla creazione di una nuova avventura, mantenendo il fascino originale. La ripresa delle riprese è prevista a breve.

Il ritorno di The X-Files è ufficiale: Hulu ha dato luce verde al pilot del reboot della serie cult creata da Chris Carter, con Ryan Coogler alla regia e scrittura. La notizia arriva da Deadline e segna un passo importante per il progetto in sviluppo da tre anni sotto l’esclusiva TV di Coogler con Disney (proprietaria di Hulu, 20th TV e Onyx Collective). Danielle Deadwyler (The Piano Lesson) è confermata come co-lead nel cast: interpreterà una degli agenti FBI altamente decorati ma molto diversi tra loro, assegnati alla divisione “shuttered” dedicata ai casi di fenomeni inspiegabili. L’improbabile legame tra i due agenti sarà al centro della storia, con Jennifer Yale (Dickinson, The Copenhagen Test) showrunner ed executive producer insieme a Carter, Coogler, Sev Ohanian, Zinzi Coogler (Proximity Media) e Simone Harris co-EP. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

X-Files: Ryan Coogler svela come sta sviluppando la storia raccontata nel rebootRyan Coogler ha condiviso dettagli sullo sviluppo del reboot di X-Files, spiegando quali elementi del celebre cult di Chris Carter saranno preservati.

X-Files: Hulu ordina il pilot del reboot e svela il nome di una delle protagonisteHulu ha deciso di ordinare il pilot di un reboot di X-Files, coinvolgendo Ryan Coogler come produttore.

