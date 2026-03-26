Sabato 28 marzo 2026 alle 20:30 si svolgerà nuovamente l’Earth Hour a San Nicola la Strada, promossa dal WWF. Si tratta di un evento internazionale che invita a spegnere le luci per un’ora, in segno di sensibilizzazione sui temi ambientali. Quest’anno, l’iniziativa celebra la ventesima edizione e coincide con il 60° anniversario del WWF Italia.

Tempo di lettura: 3 minuti Sabato 28 marzo 2026 alle 20:30 torna Earth Hour – L’Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale per il clima e la natura promossa dal WWF, quest’anno alla sua ventesima ricorrenza, che coincide con il 60mo compleanno del WWF Italia. Un momento simbolico che unisce persone, città, istituzioni e imprese in ogni parte del mondo in un gesto semplice ma potentissimo: spegnere le luci per un’ora per accendere l’attenzione sulla crisi climatica e il futuro del Pianeta. Nata a Sydney nel 2007, Earth Hour è cresciuta fino a diventare un evento planetario che nel 2025 ha coinvolto quasi 200 Paesi e oltre 2 miliardi di persone, con lo spegnimento simbolico delle luci di monumenti iconici, strade, piazze ed edifici pubblici e privati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - WWF Caserta, sabato torna l’Earth Hour a San Nicola la Strada

Articoli correlati

Torna Earth Hour, il 28 marzo la XX edizione(Adnkronos) – Torna Earth Hour – L’Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale per il clima e la natura promossa dal Wwf, quest’anno alla...

Earth Hour, sabato 28 marzo saranno spente le luci di MontecitorioROMA - La Camera dei Deputati aderisce all’iniziativa Earth Hour 2026, evento globale sui temi dei cambiamenti climatici, previsto per sabato 28...

Aggiornamenti e notizie su Earth Hour

Temi più discussi: Napoli spegne le luci del Duomo e del Maschio Angioino per Earth Hour 2026; Anche quest’anno torna l’ora della Terra: l’iniziativa del Wwf compie 20 anni; Earth hour 2026, il Wwf spegne la Cattedrale per salvare il pianeta; Piazza Saffi al buio per il clima: iniziative per la biodiversità, pedalata e flash mob per Earth Hour.

Napoli spegne le luci del Duomo e del Maschio Angioino per Earth Hour 2026Anche la Campania si prepara a spegnere le luci per Earth Hour 2026, l’Ora per la Terra promossa dal WWF, che ... msn.com

Earth Hour, San Clemente accoglie l’invito WWF e spegne le Mura MalatestianeUn’ora di buio per riaccendere la speranza in un futuro sostenibile. Sabato 28 marzo, dalle 20.30 alle 21.30, il mondo intero si fermerà per celebrare Earth ... chiamamicitta.it

Earth Hour 2026: il 28 marzo il WWF Sicilia Nord Occidentale spegne la Cattedrale di Palermo per il Pianeta contro il cambiamento climatico - facebook.com facebook

Earth Hour 2026: l’Alto Milanese aderisce all’Ora della Terra x.com