Tutti e tredici i capi d’accusa a carico di Ted DiBiase Jr. sono stati decaduti. Theodore Marvin DiBiase, figlio della celebre leggenda WWE “The Million Dollar Man”, è stato assolto in un procedimento giudiziario. La decisione riguarda tutte le accuse mosse contro di lui, senza che siano state mantenute né confermate.

Decaduti tutti e tredici i capi d’accusa a suo carico Theodore Marvin DiBiase, figlio della leggenda WWE “The Million Dollar Man” Ted DiBiase e noto a suo volta come Ted DiBiase Jr., è stato dichiarato non colpevole per tutti e tredici i capi d’accusa a lui attribuiti. La giuriaha raggiunto il verdetto dopo quattro ore di consultazioni: DiBiase non ha commesso i reati di cui accusato e che, in caso di verdetto di colpevolezza, avrebbero portato ad una condanna fino a 185 anni di carcere. Ted DiBiase Jr. sarà un uomo libero. Il processo a suo carico verteva sulla cospirazione per frode telematica e furto ai danni di programmi che ricevevano fondi federali, riciclaggio di denaro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Assolto Ted DiBiase Jr.

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I believe they got it right, Ted DiBiase Jr. said after he was acquitted