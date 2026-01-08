actor awards 2026 tutte le nomination degli ex sag awards

Gli Actor Awards 2026, ex SAG Awards, rappresentano uno dei momenti più attesi della stagione dei premi di Hollywood. Questi riconoscimenti, assegnati dal sindacato degli attori americani, premiano le migliori performance nel cinema e in televisione. Con numerose nomination, tra cui il film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, gli Actor Awards riflettono l’eccellenza interpretativa e il riconoscimento delle eccellenze dello spettacolo.

Una battaglia dopo l’altra si prepara a dominare la stagione dei premi di Hollywood. Il film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, già favorito ai Golden Globes del prossimo 11 gennaio e vincitore ai Critics Choice Awards, ha riscritto la storia ai SAG Awards, i riconoscimenti assegnati dal sindacato americano Screen Actors Guild agli interpreti del grande e del piccolo schermo e dal 2026 denominati Actor Awards. Con sette candidature ha stabilito un nuovo record nella storia della cerimonia, seguito da Sinners con cinque. Tra le 15 categorie totali, nove appartengono alle serie tv: qui domina The Studio di Apple TV con cinque nomination. 🔗 Leggi su Lettera43.it

