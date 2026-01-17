CM Punk | Alcuni wrestler hanno tratto vantaggio dalla serie Netflix WWE Unreal

CM Punk ha commentato la serie Netflix “WWE Unreal”, affermando che, sebbene le riprese possano risultare scomode, potrebbero offrire opportunità positive per alcuni wrestler della WWE. Ha sottolineato come il contenuto possa contribuire a una maggiore visibilità e a una riflessione sul mondo del wrestling, anche se l’esperienza personale non è sempre facile. Le sue parole evidenziano un punto di vista equilibrato su un argomento di interesse per gli appassionati del settore.

CM Punk parlando della serie Netflix “Unreal”, ha ammesso che le riprese lo mettono a disagio, ma ha sostenuto che può anche essere vantaggiosa per altri wrestler della WWE. Punk aveva precedentemente affermato che la serie, che svela i retroscena del mondo del wrestling professionistico, è in contrasto con ciò che lui fa, ma ora ha sottolineato anche degli aspetti positivi che dello show. “Sì, Unreal mi dà un po’ fastidio. Ma ci sono anche molti aspetti positivi. Ad esempio, ho guardato la prima stagione e mi è piaciuta. Ci sono sicuramente aspetti che non voglio che la gente veda, quindi chiedo loro di non filmarli”, ha dichiarato in una recente intervista a “Busted Open”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

