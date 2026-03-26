WWE | LA Knight zittisce le voci di un suo infortunio

Dopo l’evento di lunedì 23 marzo, sui social sono circolate voci riguardo a un possibile infortunio di un lottatore, che è stato visto con un gomito gonfio durante la puntata di Monday Night Raw. La persona ha successivamente pubblicato un video in cui ha rassicurato i fan, affermando di essere in buona salute e di non aver subito danni gravi.

Nelle ore successive a Monday Night Raw di lunedì 23 marzo sui social si è scatenato un tam tam che ruotava intorno alle preoccupazioni per un possibile infortunio di LA Knight, apparso con un gomito visibilmente gonfio. A mettere a tacere il tutto è stato il diretto interessato, che è intervenuto in prima persona per porre fine a queste ipotesi più che lontane dalla realtà dei fatti. LA Knight ha voluto smorzare i toni a poche settimane da WrestleMania 42 proprio su X, dove si sono maggiormente concentrate le discussioni, facendo sapere che non ci sono condizioni preoccupanti o tanto gravi da influenzare il suo coinvolgimento nel ring. Si tratterebbe, infatti, di una comunissima borsite che è attentamente seguita dai medici e che non desta alcuna preoccupazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: LA Knight zittisce le voci di un suo infortunio Articoli correlati WWE: L’apparizione di LA Knight a RAW solleva dubbi su un suo possibile infortunioI fan sono preoccupati per LA Knight dopo la sua ultima apparizione a RAW, poiché i suoi piani per WrestleMania 42 non sono ancora stati confermati. Filobus a Lecce, le voci del No: «Un atto di arroganza che zittisce la città: scenderemo in strada»Delusi, amareggiati ma soprattutto arrabbiati e pronti a scendere in piazza perché quelle 7.