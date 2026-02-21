Filobus a Lecce le voci del No | Un atto di arroganza che zittisce la città | scenderemo in strada

A Lecce, la decisione di installare un nuovo filobus ha scatenato proteste. I cittadini delusi e infuriati considerano l’operazione un atto di arroganza che soffoca la voce della comunità. Con oltre 7.200 firme raccolte tra le strade della città, molti annunciano che sceglieranno di manifestare pubblicamente. La polemica si accende mentre il Comune procede con il progetto, ignorando le opposizioni dei residenti. La mobilitazione è ormai alle porte.

Delusi, amareggiati ma soprattutto arrabbiati e pronti a scendere in piazza perché quelle 7.242 firme «raccolte sotto il sole con sacrificio e convinzione» non vadano buttate via come carta straccia. Sono i cittadini accorsi ai banchetti promossi dal comitato promotore del referendum contro l’ampliamento del filobus a Lecce. Consultazione ora stoppata dal governo cittadino di centrodestra per un problema di “incompatibilità” tra regolamento e statuto. Le voci «È assurdo che non si dia la parola ai cittadini - dice Maria Rosaria Zambrini -. Non si può pensare di mettere nuovi pali e fili, portando la città nel passato senza dare la possibilità ai leccesi di esprimersi.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

